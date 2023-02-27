Экс-депутата Резника оштрафовали за дискредитацию армии

Василеостровский районный суд Петербурга 27 февраля оштрафовал бывшего депутата городского парламента Максима Резника на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Политика привлекли к ответственности за апрельские репосты об украинском городе Буча в личном Telegram-канале.

Полицейских заинтересовали три репоста Резника, сделанные в первой половине апреля 2022 года. Для составления экспертного заключения Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обратился в Санкт-Петербургский государственный университет еще в июне. Эксперты решили, что содержимое репостов Резника направлено на негативную оценку российских военных.

Силовикам удалось привлечь политика к ответственности со второй попытки. Предыдущий протокол был возвращен судом на доработку из-за отсутствия доказательств отправки копии материалов привлекаемому лицу.

Интересы Резника представлял адвокат Андрей Чертков, который потребовал прекратить административное дело из-за существенных, по его мнению, нарушений. В частности, в "исправленном" протоколе силовики указали, что выявили правонарушение в январе 2023 года, однако экспертиза по запросу центра "Э" была подготовлена еще в августе 2022 года. Представитель ответчика настаивал о признании доказательств недопустимыми и потребовал вызвать в суд полицейских, которые составляли протокол.

- Вот у нас в протоколе написано, что фактическим основанием для передачи дела в суд является экспертное заключение Санкт-Петербургского государственного университета, составленное 30 августа 2022 года. Так не бывает, что вначале составлено заключение эксперта, а потом было выявлено правонарушение. Даже на стадии доследственной проверки, когда следователь проводит какие-то экспертные исследования, в начале следует регистрация материалов, то есть выявление неких фактов, - заявил Чертков.

Экспертиза от сотрудников СПбГУ тоже показалась Черткову неудовлетворительной, поскольку из нее непонятно, какой именно вид экспертизы проводили специалисты. Кроме того, перед экспертами ставился вопрос о наличии в публикациях недостоверной информации, что, по мнению Черткова, не входит в компетенцию авторов экспертизы. Адвокат также просил отложить заседание, чтобы Резник смог подготовить свою позицию по административному делу по фактическим обстоятельствам. Суд отказался вызывать в суд полицейских и проводить независимую экспертизу.

Сам экс-парламентарий на заседание не явился. Резник покинул Россию в сентябре 2022 года.

Изначально полицейские передали протокол в суд в начале января. Тогда же административное дело завели и на действующего депутата Заксобрания от партии "Яблоко" Бориса Вишневского. Оба протокола вернули на доработку из-за наличия ошибок.

Ранее по статье о дискредитации российской армии оштрафовали лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова. Поводом стали посты "яблочника" о георгиевской ленточке, Владимире Жириновском и рассуждения о Дне памяти и скорби. Непосредственно представители Вооруженных сил в них не упоминались. Несмотря на это, депутата обязали заплатить 35 тысяч рублей.

Константин Леньков