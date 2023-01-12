Протоколы на Вишневского и Резника вернули в полицию

Административные протоколы, составленные на петербургских политиков Бориса Вишневского и Максима Резника по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), вернул полицейским Василеостровский районный суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, силовики должны устранить нарушения, с которыми были оформлены документы.

Оба административных дела завели из-за постов с упоминанием украинского города Буча в прошлом году. В протоколах приводятся выводы экспертизы, проведенной представителями СПбГУ. Авторы экспертизы утверждают, что бывший и нынешний депутаты ЗакСа своими текстами подрывают имидж российских Вооруженных сил.

Ранее 12 января в полицию вернули также протокол о дискредитации армии, составленный на депутата Эмилию Слабунову, представляющую "Яблоко" в карельском Заксобрании.