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Новости 17:10

Протокол на Слабунову о дискредитации армии вернули в полицию

фото ЗакС политика Протокол на Слабунову о дискредитации армии вернули в полицию

Петрозаводский городской суд счел некорректно составленным административный протокол на депутата карельского Заксобрания от "Яблока" Эмилию Слабунову. Как сообщает партийная пресс-служба, дело о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) вернули обратно в полицию. 

Протокол составили в самом конце прошлого года после жалобы коллеги Слабуновой по региональному парламенту. Заявивший на нее единоросс остался недоволен выступлением политика с трибуны, а также освещением этого выступления в персональном Telegram-канале "яблочницы". Характерно, что речь была посвящена школьной проблематике.

Отметим, что почти одновременно со Слабуновой аналогичное дело завели на ее однопартийца в петербургском парламенте Бориса Вишневского.


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