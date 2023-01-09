На Вишневского и Резника составили протоколы о дискредитации армии

В Василеостровский районный суд поступили материалы дел о публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении депутата Заксобрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского и его бывшего коллеги, депутата прошлого созыва Максима Резника.

Судя по информации на сайте суда, дела передали судье Алине Рахматуллиной утром 9 января. Даты предварительных заседаний еще не назначены.

- Мне ничего об этом неизвестно. Меня никто не приглашал на составление никаких протоколов, - сообщил ЗАКС.Ру Вишневский.

Резник, находящийся за пределами России, тоже не владеет информацией о своем административном деле. Политик напомнил ЗАКС.Ру, что его страницу в "ВКонтакте" заблокировали в один день со страницей Вишневского.

- Мы у них в списке рядом, видимо, - предположил Резник. - Но вообще я рад. Если бы этого не было, я бы считал, что не дорабатываю.

Максимально возможное наказание для гражданина по ч.1 ст. 20.3.3 - штраф в размере до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение статьи в течение года грозит уголовным преследованием. Ранее на 35 тысяч рублей за дискредитацию армии оштрафовали другого депутата ЗакСа от "Яблока" Александра Шишлова.