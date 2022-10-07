Постам Шишлова присудили штраф

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

В Петербурге главу регионального отделения партии "Яблоко" и депутата городского парламента Александра Шишлова 7 октября признали виновным в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) за три публикации "ВКонтакте". Политика обязали выплатить штраф в 35 тысяч рублей.

Правоохранительные органы летом 2022 года заинтересовались тремя публикациями Шишлова, сделанными в период с апреля по июнь. В одной из них политик рассказывал, почему не вставал на заседании парламента во время минуты молчания в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. В другом сообщении "яблочник" высказывался о георгиевской ленточке. Третий пост, размещенный в День памяти и скорби 22 июня, был посвящен Великой Отечественной войне и событиям на Украине. Несмотря на отсутствие упоминаний о российской армии, сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом решили, что Шишлов в текстах дискредитирует Вооруженные силы.

На рассмотрение дела Петроградскому районному суду потребовалось почти два месяца. Материалы поступили в суд ещё 1 августа. Обычно дела о дискредитации армии рассматриваются намного быстрее. Процесс затянулся из-за ожидания новой лингвистической экспертизы. Предыдущую, которую прокуратура Петербурга запросила у сотрудников РГПУ им. Герцена, судья признал несостоятельной, поскольку ее автор не обладал нужными познаниями в лингвистике.

На последнем заседании суду представили новую экспертизу Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиций. Эксперты, изучив публикации Шишлова, пришли к выводу, что в них якобы содержится "совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил".

Адвокаты Шишлова Леонид Крикун и Андрей Чертков настаивали на несостоятельности новой экспертизы. В подтверждение довода о том, что заключение экспертов из Минюста необоснованно, суду представили две рецензии других лингвистов, в которых говорится о ненаучности заключения эксперта.

"Текст имеет явно выраженный обвинительный характер, который выражается в том, что тексты А. В. Шишлова искажаются в пересказе экспертов. <...> Авторы заключения выходят за рамки своей профессиональной компетенции и обсуждают вопросы, которые находятся в сфере компетенции историков", - говорится в рецензии филолога Ирины Левинской (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Также привлеченные со стороны защиты лингвисты обратили внимание, что эксперты, по их мнению, приписывают политику высказывания, которых он не писал.

- Уважаемый суд, в текстах Шишлова хоть одно упоминание Вооруженных сил, как в целом так, так и сегментов имеется или нет? Как это можно признавать критикой Вооруженных сил, если они даже не упоминаются? У нас есть три текста, и все эти тексты являются информированием избирателей о парламентской-депутатской деятельности депутата Шишлова. Они размещены в рамках реализации его статуса, его полномочий как депутата Законодательного собрания. Без этого депутат действовать не может. Его деятельность открыта, гласна, подлежит контролю со стороны избирателей, - сказал Чертков во время прений.

Сам Шишлов также критически высказался о самой практике применения статьи о дискредитации Вооруженных сил и давлении на его однопартийцев в других регионах страны.

Защита требовала прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения, а также возможного нарушения права их доверителя на свободу слова. Судья Бродский, попросивший 20 минут на ознакомление с рецензиями, все равно не увидел причин для прекращения дела и назначил политику штраф в размере 35 тысяч рублей. Собравшаяся в зале группа поддержки из "яблочников" и сторонников депутата начала кричать "позор". Председательствующий судья на это никак не отреагировал и ушел в совещательную. Шишлов стал первым депутатом регионального Заксобрания, которого привлекли по статье 20.3.3 КоАП.

Александр Шишлов с решением суда не согласен и рассказал, что собирается обжаловать его в городском суде.

- Я расцениваю сегодняшнее решение судьи Бродского как юридически не обоснованное, не правовое и политически мотивированное, - заявил Шишлов после заседания.

Константин Леньков