Посты о Жириновском и ленточке ждет новая экспертиза

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

В Петербурге начали рассматривать дело лидера фракции "Яблоко" в ЗакСе Александра Шишлова. Его обвиняют в дискредитации армии из-за постов "ВКонтакте" о Владимире Жириновском и георгиевской ленте. Петроградский суд провел первое заседание 19 августа. Судья назначил экспертизу сообщений депутата. В материалах дела уже есть одно заключение эксперта, но его суд отверг.

Полиция хочет привлечь к ответственности Александра Шишлова за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Он один из немногих региональных парламентариев страны, открыто критикующих спецоперацию на Украине.

Поддержать одного из старейших политиков-демократов Петербурга в суд пришли более 40 человек. Среди них - однопартийцы из "Яблока", в том числе коллега по фракции Борис Вишневский и мундеп Литейного округа Сергей Трошин, правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко, а также бывший депутат ЗакСа Максим Резник и другие. Мест в зале на всех не хватило, многим пришлось стоять. Пара человек порывались даже сесть на лавочку в клетке для подследственных, но другие слушатели их остановили. Долго следить за процессом не пришлось - заседание со всеми перерывами продлилось около часа. Судья Артем Бродский объявил о решении назначить психолого-лингвистическую экспертизу трех интернет-постов депутата, которые не понравились прокуратуре и полиции, и отложил рассмотрение.

Прокуратуры среди участников процесса нет. Но представители ведомства заранее написали письмо в суд с предложением привлечь экспертами сотрудников РГПУ имени Герцена. Защита Шишлова настаивала на общественной организации ГЛЭДИС. Судья пошел по третьему пути, поручив экспертизу Северо-Западному региональному центру судебной экспертизы Минюста.

- У нас нет основания не доверять этим экспертам. Мы исходим из того, что любой эксперт независим, - прокомментировал ЗАКС.Ру такое решение адвокат депутата Алексей Чертков.

История преследования Шишлова началась 22 июня. Личную страницу парламентария "ВКонтакте" в этот день осматривал замначальника отдела прокуратуры Петербурга по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Арсений Петров. Его внимание привлек совсем свежий пост, приуроченный к печальной дате. Член партии "Яблоко" писал о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, попутно высказавшись о современной специальной военной операции.

Петров отметил еще два сообщения. Оба касались парламентской жизни. В одном Шишлов высказался об обсуждении на комиссии в ЗакСе федерального законопроекта, наделяющего георгиевскую ленту официальным государственным статусом. Депутат, в целом позитивно высказавшись об этом символе, заметил, что за последнее время "смысл георгиевской ленты изменился".

Наконец, в еще более раннем посте, "яблочник" рассказал как и почему не стал вставать, когда в Заксобрании объявили минуту молчания в память о Владимире Жириновском.

Копию акта осмотра страницы депутата из прокуратуры направили сначала в РГПУ имени Герцена. Вуз попросили дать "оценку целевой направленности" этой информации. Затем - в полицию. 14 июля подозрительные посты еще раз осмотрели сотрудники центра по противодействию экстремизму, а через две недели в отношении Шишлова составили административный протокол. В своем объяснении депутат написал, что вину не признает и действий, направленных на дискредитацию ВС РФ, не совершал.

От лица РГПУ имени Герцена оценивать посты "яблочника" взялась кандидат юридических наук Вероника Абаканова. В своем экспертном заключении она сделала вывод, что исследуемый материал в совокупности направлен на дискредитацию ВС РФ.

"Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что умысел автора направлен на публичную дискредитацию действий Вооруженных Сил РФ и, учитывая популярность сети Интернет "ВКонтакт" среди населения, дестабилизацию обстановки в стране", - написала Абаканова (орфография сохранена).

Представленный ею документ раскритиковали адвокаты депутата. Сам Шишлов в разговоре с ЗАКС.Ру заметил, что никто не выносил определения о проведении этой экспертизы.

Защита предоставила суду результаты двух исследований заключения Абаканова. В первом ассоциированный член АНО "Центр независимых социологических исследований"* Дмитрий Дубровский** указал, что Абаканова юрист и необходимыми познаниями в области лингвистики или филологии и психологии не обладает, а также, что она не использует рекомендуемую официальными госорганами методологию исследования, опираясь на "домыслы и субъективные оценки". Во втором дипломированный филолог и доктор исторических наук Ирина Левинская отметила, что в заключении не указаны место, время проведения экспертизы и нет даже печати и подписи эксперта.

"В заключении отсутствует процедура исследования, никакой методики не используется, немногочисленные попытки дать лингвистическое обоснование выводам автора заключения профессионально несостоятельны", - указала Левинская.

Не впечатлило представленное Абакановой заключение и судью Бродского. В своем определении о назначении новой экспертизы он указал, что уже имеющийся в материалах дела документ "суд не может принять в качестве допустимого доказательства, как по формальным признакам, так и по фактическим".

Ожидается, что на новую экспертизу уйдет не менее трех недель. Однако рассмотрение дела в любом случае возобновится 2 сентября. На следующем заседании суд намерен рассмотреть многочисленные ходатайства стороны защиты, в том числе о прекращении административного производства.





* Минюст внес АНО "Центр независимых социологических исследований" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранных агентов

**Минюст внес Дмитрия Дубровского в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Сергей Еремеев