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На бывшего председателя "Яблока" составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На бывшего председателя "Яблока" составили протокол о дискредитации армии

Протокол о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (ч.1 ст.20.3.3 КоАП) составили на депутата Заксобрания Карелии и бывшего председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову. Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале.

"Донос во все инстанции по поводу моего выступления на совместном заседании двух комитетов в ЗС РК и публикации об этом в моем ТГ-канале отправил депутат парламента Карелии от "ЕР".  Выступление касалось повестки - обеспечения безопасности детей, строительства школ во избежание вторых смен, обеспечения школ психологами. Упоминаний армии в нем не было", - написала Слабунова.

Материалы дела поступили в городской суд Петрозаводска. Предварительное заседание еще не назначено.

Ранее стало известно о составлении протоколов о дискредитации ВС РФ на депутата Заксобрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника. Их пытаются привлечь к ответственности за посты в Telegram о Буче.


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