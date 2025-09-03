Центробанк отозвал лицензию у банка "Таврический"

Банк "Таврический" остался без лицензии Банка России, сообщили в финансовом регуляторе 3 сентября. В соответствии с распоряжением ЦБ, в кредитной организации назначена временная администрация.

Решение об отзыве лицензии на проведение банковских операций было принято "по причине полной утраты собственных средств" у "Таврического" банка. Также совет директоров ЦБ остановил план участия госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" в мероприятиях по предупреждению банкротства организации. Это объяснили "отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации".

Функции временной администрации будет выполнять ГК "АСВ", она будет работать вплоть до назначения конкурсного управляющего или же ликвидатора. Сам банк "Таврический" занимал 60-е место в России по величине имевшихся активов.

Вкладчиков банка уведомили, что им вернут средства "в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн рублей" на человека. В Банке России полагают, что требования кредиторов первой и второй очереди могут быть полностью удовлетворены.

Накануне "Таврический" оповестил клиентов о том, что "по техническим причинам" не обслуживает клиентов в офисах или же посредством онлайн-сервисов. Организация обладала филиалами в Петербурге, Москве и на территории Ленинградской области.

Напомним, в 2014 году у банка возникли проблемы с выдачей средств и вкладов, после чего в 2015 году он подвергся процедуре санации. В роли санатора выступал банк "Международный финансовый клуб" предпринимателя Михаила Прохорова. Позже стало известно о возбуждении уголовных дел, связанных с банком. В частности, речь идет о преследовании бывших топ-менеджеров "Ленэнерго" Андрея Сорочинского и Дениса Слепова по делу о злоупотреблении полномочиями. В итоге их приговорили к лишению свободы в колонии-поселении и освободили от наказания по амнистии. Также по делу о махинациях со средствами "Таврического" был арестован бывший сенатор Александр Сабадаш.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру