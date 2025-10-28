Пассажирка взыскала с Пулково компенсацию за перелом на трапе

Московский районный суд удовлетворил требования пассажирки к оператору аэропорта Пулково о выплате компенсации после перелома, случившегося при сходе с трапа, сообщила 28 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" обязали выплатить Алене Кормильцевой 75 тысяч рублей за расходы на лечение и 100 тысяч рублей за нанесенный моральный вред.

Сама Кормильцева оценила моральный вред в 1 млн рублей. Также она требовала взыскать с ответчика 75 тысяч рублей за перелом и штраф в размере половины от присужденной суммы.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Кормильцева прилетела в Петербург рейсом из Тюмени. Спускаясь из самолета, она поскользнулась на наледи, образовавшейся на ступенях трапа, и упала. На месте помощь ей не оказали. В терминале пассажирка обратилась в медпункт, откуда были вызваны полиция и скорая помощь. В больнице пострадавшей диагностировали перелом.

В суде представители ответчика возражали против удовлетворения требований, ссылаясь на результаты служебного расследования, которые якобы не подтвердили доводы истца. В подтверждение этого суду предоставили акт и фотоматериалы о том, что трап был исправен, а его ступени не загрязнены. Однако же медицинские документы, предоставленные Кормильцевой, говорили в ее пользу.

Суд обнаружил на предоставленных ответчиком снимках снежный налет по бокам ступеней. "С учетом того, что истец спускалась по трапу, держась за перила, она как раз и наступала на снег, который при налипании на подошву создавал снежную подушку и мог привести к тому, что на последних ступенях, с учетом налипшего снега, стало очень скользко", — уточнили в судебной пресс-службе.

Кроме того, в справке о погодных условиях в день происшествия говорилось о том, что осадков тогда не было. Объяснить, откуда в таком случае на снимках снег и сколько он там пролежал, ответчик не смог.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру