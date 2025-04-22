Суд не признал "Ленфильм" банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области не стал удовлетворять иск ООО "Компания Радмир" о признании банкротом АО "Киностудия "Ленфильм", сообщил РБК 22 апреля. Киностудия смогла доказать, что погасила долг перед "Радмиром".

"В связи с тем, что других требований нет и нет оснований и признаков банкротства, полагаем, что нет смысла откладывать рассмотрение и необходимо прекратить производство по заявлению компании "Радмир"", — цитирует РБК слова представителя "Ленфильма" в суде.

Так как долг перед компанией киностудия погасила лишь в ходе судебного разбирательства, суд обязал "Ленфильм" выплатить "Радмиру" компенсацию в размере 100 тысяч рублей за судебные расходы. В интервью "Петербургскому дневнику" 14 апреля гендиректор "Ленфильма" Надежда Андрющенко рассказала, что киностудия вела переговоры с руководством компании, в результате которых стороны сошлись на подписание мирового соглашения в суде.

Как отмечает РБК, представители компании-истца на заседание отсутствовали.

Напомним, что иск о признании "Ленфильма" банкротом в связи с долгами "Радмир" подал в январе 2025 года. В мае 2024 года компания уже обращалась в суд на киностудию с требованием погасить задолженность перед ней. Тогда "Радмир" просил обязать "Ленфильм" выплатить 4,9 млн рублей по заключенному договору на выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу платформенного мезонина и еще 457 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами. Иск судом был удовлетворен, но "Ленфильм" так и не выплатил долг.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру