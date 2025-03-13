Суд займется банкротством "Ленфильма"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск ООО "Компания Радмир" о признании банкротом АО "Киностудия "Ленфильм" во время заседания 22 апреля, сообщил 13 марта РБК. Такая дата указана в карточке на сайте суда.

Заявление о признании "Ленфильма" банкротом "Компания Радмир" направила в суде еще в январе 2025 года, однако оно осталось без движения из-за отсутствия квитанции об уплате государственной пошлины. 3 марта компания предоставила недостающее платежное поручение в суд, после чего 12 марта ее иск наконец был принят к производству.

Это не первое заявление "Компании Радмир" к киностудии. В мае 2024 года организация требовала у "Ленфильма" выплатить 4,9 млн рублей по заключенному договору на выполнение работ по изготовлению, поставке, и монтажу платформенного мезонина и еще почти 500 тысяч рублей процентов за пользование чужим имуществом. Изначально в договоре от марта 2023 года киностудия обязывалась выплатить компании 9,9 млн рублей, но "Ленфильм" выдал лишь 2,9 млн аванса. По итогу суд удовлетворил требования "Компании Радмир".

Множество апелляционных жалоб исходит и от самого "Ленфильма". Например, одно из заявлений связано с тяжбой между киностудией и ООО "Стройинвест". "Стройинвест" подал иск против "Ленфильма" в июле 2024 года с требованием выплатить 2,4 млн рублей за выполненные аварийно-ремонтные работы по замене кровли на здании киностудии на Каменноостровском проспекте и за изготовление дверного блока, которые якобы были оплачены лишь частично. В свою очередь компания направила встречное заявление о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ на сумму 177 тысяч рублей. В итоге суд постановил, что "Ленфильм" должен выплатить 2,2 млн рублей, а "Стройинвест" - 173 тысячи рублей. Киностудия направила жалобу на решение суда о выплате 2,2 млн рублей.

Киностудия также пыталась в феврале обжаловать решение суда о взыскании с нее более 1,4 млн рублей в пользу ООО "Реставрационная компания "Союз", выполнившую капитальный ремонт фасада здания. Суд не удовлетворил жалобу "Ленфильма".

Финансовые проблемы киностудии известны уже не первый год. В конце февраля о тяжелой экономической ситуации на киностудии рассказал президенту России Владимиру Путину режиссер Александр Сокуров. По его словам, он поднимает эту тему в разговоре с президентом не впервые.

фото: ЗАКС.Ру