С "Ленфильма" взыскали 2,6 млн рублей дивидендов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Росимущества о взыскании дивидендов с киностудии "Ленфильм", сообщил 12 августа "Деловой Петербург". Теперь киностудии предстоит выплатить ведомству 2,6 млн рублей.

Росимущество подало исковое заявление в январе 2025 года. Ведомство просило суд взыскать с киностудии 2,6 млн рублей задолженности по дивидендам за 2022 год. Как отмечается в материалах дела, Росимущество владеет 100% акций "Ленфильма". По итогам собрания акционеров киностудии в 2022 году было решено, что половина ее чистой прибыли (2,6 млн рублей) должна быть направлена на выплату дивидендов в срок до 14 июня 2024 года.

Однако "Ленфильм" это решение не выполнил. Росимущество направляло в адрес киностудии досудебную претензию, но и тогда дивиденды не были перечислены. В результате ведомство обратилось в суд.

Сама киностудия возражала против исковых требования, ссылаясь на тяжелое финансовое положение и другие возбужденные исполнительные производства. В ответ суд отметил, что это не освобождает "Ленфильм" от исполнения корпоративной обязанности.

В результате суд решил взыскать с киностудии в пользу Росимущества 2,6 млн рублей дивидендов и 250 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами с последующим начислением процентов за пользование чужими средствами по дату фактической оплаты. Кроме того, "Ленфильм" обязуется выплатить в доход государства 111 тысяч рублей государственной пошлины.

Напомним, в апреле Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал признавать банкротом "Ленфильм" по иску "Компании Радмир".

Отметим, что финансовые трудности киностудия испытывает уже несколько лет. В феврале на состояние "Ленфильма" обратил внимание режиссер Александр Сокуров в разговоре с президентом Владимиром Путиным. Как отметил Сокуров, он не впервые поднимал эту тему в разговоре с главой государства. В марте министр культура Ольга Любимова заявила, что киностудию не собираются закрывать. В ходе ПМЭФ-2025 губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с Любимовой подписал меморандум о сотрудничестве, направленный на возрождение "Ленфильма".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру