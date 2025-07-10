Беглов: Смольный и Минкульт работают над возрождением "Ленфильма"

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский посетили киностудию "Ленфильм", сообщила пресс-служба Смольного вечером 9 июля. В ходе визита они обсудили будущее киностудии вместе с ее гендиректором Надеждой Андрющенко.

Как напомнил губернатор во время разговора, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году между ним и министром культуры Ольгой Любимовой был подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на возрождение "Ленфильма". По его словам, сейчас ведется разработка дорожной карты по этому вопросу.

Кроме того, Беглов подчеркнул роль "Ленфильма" как центра военно-патриотического кинематографа. Он напомнил, что на базе киностудии были сняты такие фильмы, как "Чапаев", "Пётр Первый", "Блокада".

"Нужно, чтобы "Ленфильм" вновь стал тем самым "Ленфильмом", где снимают исторические и патриотические фильмы. Для этого есть все возможности", - отметил Беглов.

Наконец, губернатор выделил меры поддержки кинематографа, реализуемые городом. Так, Смольный ежегодно выделяет по 250 млн рублей на создание национальных фильмов. Кроме того, в Петербурге работает специальная кинокомиссия, решающая вопросы об организационной поддержке кинематографистов.

"Фокус внимания киностудии сейчас сосредоточен на кинопроизводстве. У нас разработан стратегический план по съёмкам новых фильмов. Есть один проект в духе Петербурга и ленинградской школы, который мы подали в Фонд кино. Постараемся реализовать его максимально быстро и качественно", - заключила гендиректор "Ленфильма" Надежда Андрющенко.

Глава киностудии также поблагодарила правительство города за сотрудничество. В свою очередь, Беглов пообещал, что город будет помогать "Ленфильму" в возвращении "золотой коллекции" картин, снятых на киностудии.

Напомним, ранее вопрос "золотой коллекции" "Ленфильма" поднимался в ходе встречи Андрющенко с главой СК России Александром Бастрыкиным. Тогда руководитель Следкома поручил провести проверки по этому вопросу и доложить ему о полученных результатах.

Отметим, что Андрющенко возглавляет "Ленфильм" с декабря 2024 года, на этом посту она сменила Эдуарда Суворова. Суворов занимал должность гендиректора киностудии с августа 2024 года, до этого он исполнял обязанности руководителя с февраля того же года после возбуждения против его предшественника Федора Щербакова уголовного дела о вымогательстве (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Кроме того, "Ленфильм" испытывает финансовые трудности. Так, в январе ООО "Компания Радмир" подала иск о признании киностудии банкротом. Причиной стала невыплата "Ленфильмом" долгов перед компанией. В конце апреля 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался удовлетворять иск "Радмира" и не стал признавать киностудию банкротом.

На тяжелую экономическую ситуацию на киностудии в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным также обращал внимание режиссер Александр Сокуров. По его словам, это не первый раз, когда он поднимает эту тему в разговоре с главой государства.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного