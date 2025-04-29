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Глава "Ленфильма" Андрющенко пожаловалась Бастрыкину на проблемы киностудии

фото ЗакС политика Глава "Ленфильма" Андрющенко пожаловалась Бастрыкину на проблемы киностудии

Генеральный директор АО "Киностудия "Ленфильм" Надежда Андрющенко рассказала председателю СК России Александру Бастрыкину о проблемах киностудии, сообщила 29 апреля пресс-служба Следкома. Бастрыкин поручил провести проверку.

Разговор Андрющенко и Бастрыкина состоялся в рамках рабочего совещания главы СК с представителями киноиндустрии. На нем гендиректор "Ленфильма" поведала о юридических и финансовых проблемах, с которым сталкивается киностудия последние годы и которые мешают ей реализовывать в полной мере свой потенциал. Андрющенко также подчеркнула, что права на показы кинофильмов из золотой коллекции "Ленфильма", являющихся народным достоянием, сейчас принадлежат частным лицам.

По информации telegram-канала "Частный детектив", автор которого присутствовал на совещании, гендиректор "Ленфильма" заявила, что многие ценные фильмы бесследно пропали. Она также напомнила, что ранее на киностудии трудились порядка 3,5 тысячи человек, а на сегодняшний день в штате числятся лишь 100 сотрудников.

В связи с этим Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести проверки по обращению Андрющенко и доложить ему о полученных результатах. Материалы, полученные в ходе проверочных мероприятий, также должны быть переданы в центральный аппарат СК.

Кроме того, Бастрыкин дал поручение ГСУ СК России провести свою доследственную проверку, в ходе которой должны быть учтены предоставленные Андрющенко доводы. По ее результатам будет принято процессуально решение.  

Напомним, что Андрющенко возглавила "Ленфильм" в декабре 2024 года. Она сменила на этом посту Эдуарда Суворова, занимавшего должность с августа 2024 года. При этом исполнять обязанности главы киностудии Суворов начал еще раньше – с февраля того же года, когда против его предшественника Федора Щербакова возбудили уголовное дело о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

В феврале на состояние киностудии обратил внимание режиссер Александр Сокуров в разговоре с президентом Владимиром Путиным. Как отметил Сокуров, он не впервые поднимал эту тему в разговоре с главой государства.

Позже, в марте 2025 года, министр культуры России Ольга Любимова заявила, что "Ленфильм" не собираются закрывать. Она добавила, что Минкульт вместе с Росимуществом, который владеет 100% акций киностудии, ведут работу по "спасению" киностудии. 

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал признавать банкротом "Ленфильм" по иску "Компании Радмир". 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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