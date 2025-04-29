Глава "Ленфильма" Андрющенко пожаловалась Бастрыкину на проблемы киностудии

Генеральный директор АО "Киностудия "Ленфильм" Надежда Андрющенко рассказала председателю СК России Александру Бастрыкину о проблемах киностудии, сообщила 29 апреля пресс-служба Следкома. Бастрыкин поручил провести проверку.

Разговор Андрющенко и Бастрыкина состоялся в рамках рабочего совещания главы СК с представителями киноиндустрии. На нем гендиректор "Ленфильма" поведала о юридических и финансовых проблемах, с которым сталкивается киностудия последние годы и которые мешают ей реализовывать в полной мере свой потенциал. Андрющенко также подчеркнула, что права на показы кинофильмов из золотой коллекции "Ленфильма", являющихся народным достоянием, сейчас принадлежат частным лицам.

По информации telegram-канала "Частный детектив", автор которого присутствовал на совещании, гендиректор "Ленфильма" заявила, что многие ценные фильмы бесследно пропали. Она также напомнила, что ранее на киностудии трудились порядка 3,5 тысячи человек, а на сегодняшний день в штате числятся лишь 100 сотрудников.

В связи с этим Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести проверки по обращению Андрющенко и доложить ему о полученных результатах. Материалы, полученные в ходе проверочных мероприятий, также должны быть переданы в центральный аппарат СК.

Кроме того, Бастрыкин дал поручение ГСУ СК России провести свою доследственную проверку, в ходе которой должны быть учтены предоставленные Андрющенко доводы. По ее результатам будет принято процессуально решение.

Напомним, что Андрющенко возглавила "Ленфильм" в декабре 2024 года. Она сменила на этом посту Эдуарда Суворова, занимавшего должность с августа 2024 года. При этом исполнять обязанности главы киностудии Суворов начал еще раньше – с февраля того же года, когда против его предшественника Федора Щербакова возбудили уголовное дело о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

В феврале на состояние киностудии обратил внимание режиссер Александр Сокуров в разговоре с президентом Владимиром Путиным. Как отметил Сокуров, он не впервые поднимал эту тему в разговоре с главой государства.

Позже, в марте 2025 года, министр культуры России Ольга Любимова заявила, что "Ленфильм" не собираются закрывать. Она добавила, что Минкульт вместе с Росимуществом, который владеет 100% акций киностудии, ведут работу по "спасению" киностудии.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал признавать банкротом "Ленфильм" по иску "Компании Радмир".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру