Любимова: "Ленфильм" закрыт не будет

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что киностудию "Ленфильм" не собираются закрывать, сообщил 17 марта ТАСС. По словам министра, будущее студии зависит в том числе от смены совета директоров.

"Совершенно точно понятно, что "Ленфильм" закрыт не будет и никогда не будет перепрофилирован, никогда не будет коммерческого центра, пока мы все работаем и бьемся за развитие не только нашего кинематографа, но и за сохранение истории нашей страны, в том числе и кинематографического наследия", - сказала Любимова во время заседания комитета Госдумы по культуре.

Она также добавила, что Минкульт вместе с Росимуществом, который владеет 100% акций киностудии, ведут работу по "спасению" "Ленфильма", который оказался в кризисной ситуации после того, как проиграл несколько судов. По вопросам киностудии ведомство остается "на связи" с руководством города.

Ранее ЗАКС.Ру писали, что 22 апреля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск ООО "Компания Радмир" о признании киностудии банкротом.

Помимо финансового кризиса, "Ленфильм" преследует постоянная смена руководства. С декабря 2024 года киностудию возглавляет Надежда Андрющенко, сменившая на этом посту Эдуарда Суворова. Он занимал пост гендиректора "Ленфильма" с августа 2024 года, а исполнял обязанности главы с февраля того же года после возбуждения против его предшественника Федора Щербакова уголовного дела.

Щербаков возглавлял киностудию с 2020 года. В феврале 2024 года его объявили в международный розыск, а в марте того же года он был заочно арестован Тверским судом Москвы по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

В январе 2025 года стало известно, что киностудия претерпела еще одно кадровое изменение. В декабре 2024 года пост председателя совета директоров "Ленфильма" покинул Федор Бондарчук, занимавший эту должность с 2012 года.

Как пишет ТАСС, в конце января 2025 года в петербургских СМИ появилась информация, что Союз кинематографистов города обратился к главе правительства Михаилу Мишустину и губернатору Петербурга Александру Беглову с вопросом о возможности передачи студии в ведение городского комитета по культуре.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру