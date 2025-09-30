Смольный подтвердил начало передачи "Ленфильма" городу

Петербургская киностудия "Ленфильм" будет передана в собственность города, подтвердили в пресс-службе Смольного 30 сентября. Соответствующее решение поддержал президент России Владимир Путин.

Как говорится в публикации пресс-службы правительства города, с подобной инициативой выступили петербургские ветераны. Предложение было передано президенту министром культуры Ольгой Любимовой и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Сейчас 100% акций "Ленфильма" принадлежат Росимуществу.

По словам Беглова, передача киностудии городу является важным шагом в сохранении и развитии отечественного кинематографа. Он подчеркнул, что "Ленфильм" может стать производственной базой для многих кинокомпаний. Беглов отметил, что в развитии студии будут принимать участие не только городские, но и федеральные органы власти, а также институты поддержки кино.

В публикации подчёркивается, что основным направлением работы киностудии станет создание патриотического и исторического кино. В частности, на "Ленфильме" намерены снимать картины, посвящённые героям специальной военной операции. Кроме того, студия будет заниматься поддержкой талантливых режиссёров и актёров.

"Работа киностудии "Ленфильм" в новом качестве позволит нам поддержать талантливых отечественных режиссёров. Снять новые прекрасные фильмы, рассказать о подвигах героев, которые будут наполнять сердца зрителей гордостью за российскую державу", - заключил Беглов.

Напомним, о начале передачи "Ленфильма" городу СМИ сообщили 29 сентября. В июне в ходе ПМЭФ-2025 Любимова и Беглов подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на возрождение "Ленфильма". Какие меры будут предприняты для возрождения студии – не уточнялось. В июле Беглов в ходе визита на "Ленфильм" подтвердил, что стороны разрабатывают дорожную карту по этому вопросу. Тогда же глава города подчёркивал необходимость использования киностудии в качестве базы для создания патриотического кино.

Отметим, что последние годы "Ленфильм" испытывает ряд финансовых трудностей. Так, в январе ООО "Компания Радмир" подала иск о признании киностудии банкротом. Причиной стала невыплата "Ленфильмом" долгов перед компанией. В конце апреля 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался удовлетворять иск и не стал признавать киностудию банкротом. Кроме того, в августе с "Ленфильма" взыскали 2,6 млн дивидендов в пользу Росимущества. Киностудия возражала против исковых требований, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение, однако суд посчитал, что это не освобождает её от исполнения корпоративной обязанности.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру