СМИ: началась передача "Ленфильма" Петербургу

Росимущество, которому принадлежит 100% акций киностудии "Ленфильм", начинает их передачу Петербургу, сообщила 29 сентября "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники в Смольном и на киностудии. Соответствующее поручение было подписано в сентябре.

Как рассказал изданию один из собеседников, передача киностудии городу могла быть одобрена президентом Владимиром Путиным. При этом дату окончания передачи источники "Фонтанки.ру" не смогли назвать. По их словам, сроки будут указаны в дорожной карте.

Напомним, в ходе ПМЭФ-2025 министр культуры Ольга Любимова вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым подписала меморандум о сотрудничестве, направленный на возрождение "Ленфильма". В июле Беглов подтвердил, что стороны ведут работу над дорожной картой по этому вопросу.

Отметим, что в августе с "Ленфильма" взыскали 2,6 млн дивидендов в пользу Росимущества. Киностудия возражала против исковых требований, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, однако суд посчитал, что это не освобождает её от исполнения корпоративной обязанности.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру