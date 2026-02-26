Беглов пообещал наградить спасительниц выпавшего из окна ребенка

Знаки отличия "За доблесть в спасении" вручат двум женщинам, которые спасли мальчика, сообщили 26 февраля в администрации губернатора. Инцидент с падением ребенка из окна десятого этажа произошел днем ранее на Богатырском проспекте.

Ребенка в окне заметили охранник и кассир магазина, расположенного неподалеку. Они привлекли внимание прохожих, среди которых оказались сотрудница клиники МЧС Анна Кабашова и ее коллега Ольга Артемьева. Медсестры растянули пальто, в которое и упал мальчик. После этого они отнесли полуторогодовалого малыша в поликлинику, откуда его госпитализировали. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, уточнили в Смольном.

"Это пример мужества, самоотверженности и отваги. В Петербурге живут и работают настоящие герои", — заявил губернатор Александр Беглов и поблагодарил всех, кто участвовал в спасении ребенка.

Награждение Артемьевой и Кабашовой состоится в Смольном 4 марта. Это произойдет в рамках церемонии вручения государственных наград и поощрений президента.

Как сообщалось ранее, в связи с инцидентом Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.

Несколькими днями ранее в Петербурге произошел похожий инцидент. В воскресенье, 22 февраля, дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал семилетнего мальчика, выпавшего из окна. После произошедшего президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Ибадуллаева медалью "Жосорат", также он получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей. В свою очередь, Беглов вручил ему памятные часы и знак отличия "За доблесть в спасении".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного