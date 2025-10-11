Руководителя петербургского ЦУР Елену Никитину отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы 10 октября арестовал на два месяца руководителя петербургского Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, сообщили в столичной пресс-службе судов. Никитину обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК). Никитина является специальным представителем губернатора Петербурга Александра Беглова.

Поводом для уголовного дела стало хищение денежных средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" – компании-учредителя городского канала "Санкт-Петербург". Организация финансируется за счет бюджета Петербурга. По данным следствия, руководство ГАТР заключило контракт на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности городской администрации на 37,2 млн рублей. Средства были переведены в частный фонд на основании фиктивных документов о якобы выполненной работе. Позже деньги перешли подконтрольным организациям и были обналичены.

Обвинения также предъявили супругу Никитиной – президенту АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергею Кожокару. Басманный суд отправил его под домашний арест. Среди других фигурантов депутат Заксобрания Петербурга Александр Малькевич, который возглавлял канал с января 2021 года по сентябрь 2023 года, блогер Николай Камнев, а также замдиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергей Сыров.

ЦУР - общефедеральный проект, существующий во всех регионах России. Его задачей является обработка всех обращений, в том числе и в социальных сетях, к органам исполнительной власти. В Петербурге эта структура действует с 2020 года.

Константин Леньков / Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы