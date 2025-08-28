Ленобласть начнет производить балки для ВСМ

На территории Ленобласти откроют полигон по производству балок для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург (ВСМ), сообщил 28 августа ТАСС со ссылкой на инфоцентр ВСМ. Всего в строительстве магистрали задействованы более 20 предприятий Петербурга и Ленобласти.

"На территории Ленинградской области "Нацпроектстрой" разместит один из полигонов, где будут выпускать балки для пролетных строений ВСМ", - приводит ответ инфоцентра ТАСС.

Производства разместят вдоль трассы будущей магистрали из-за тяжести материала – одна балка будет весить 700 тонн. Такие тяжелые объекты невозможно транспортировать по дорогам общего пользования.

Для реализации проекта будут привлечены более 20 предприятий. Кроме того, для обслуживания вагонов ВСМ в районе станции Обухово-2 построят депо. Также в Петербурге будут обучать машинистов скоростных поездов.

Напомним, ожидается, что пассажирское движение по ВСМ начнется в 2028 году. Экс-министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года дал обещание закончить строительство магистрали точно в срок. После этого, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что ряд работ на отдельных участках уже идет с опережением графика.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру