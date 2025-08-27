Депутат МО "Ульянка" Павел Брагин сложил полномочия

Муниципальный совет МО "Ульянка" 27 августа принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Павла Брагина. Как рассказал ЗАКС.Ру экс-мундеп, он самостоятельно подал заявление о сложении мандата. В 2024 году Брагин выдвигался на пост губернатора.

- В связи с рабочими моментами нет возможности заниматься и присутствовать на заседаниях. Общественную деятельность я не прекращаю. Буду продолжать заниматься, помогать, но уже в рамках обычной общественной работы, - рассказал Брагин в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Собеседники ЗАКС.Ру в муниципальном совете Ульянки рассказали, что у Брагина не сложились взаимоотношения с главой округа Оксаной Хлебниковой.

Брагин избирался в МО "Ульянка" дважды, в 2019 и 2024 годах. Последний год он представлял в совете "Зеленых" - до февраля 2025 года он возглавлял региональное отделение партии. Как отметил экс-муниципал в беседе с ЗАКС.Ру, он не исключает возможности заявить о себе в 2026 году, когда в городе будут проходить выборы в Законодательное собрание и Государственную думу.

В 2024 году Брагин баллотировался на пост губернатора Петербурга, занял третье место. Он стал одним из четырех кандидатов, которые смогли преодолеть муниципальный фильтр. Также он состоит в Экологическом совете при губернаторе Петербурга. Сейчас Брагин работает на должности руководителя аппарата генерального директора "Петро ВАСТ".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру