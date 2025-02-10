"Зеленые" нашли нового руководителя

Фото Кристины ЧеремныхПетербургское отделение "Зеленых" сменило руководителя. Вместо Павла Брагина, который вел партию на сентябрьских выборах, новым председателем ячейки стала соратница депутата Заксобрания Марины Шишкиной, депутат МО "Автово" Кристина Черемных. Подробнее о перестановках в партии "Зеленые" - в материале ЗАКС.Ру.

Новым председателем регионального отделения партии "Зеленые" в Петербурге стала 33-летняя депутат МО "Автово" Кристина Черемных, которая значительную часть своей политической карьеры провела в рядах "Справедливой России". С 2013 года она работала с депутатом Законодательного собрания Мариной Шишкиной. В 2017 году она официально вступила в партию и возглавила аппарат петербургского отделения справедливороссов. Также она баллотировалась от СРЗП в городской парламент в 2021 году. Покинула партию она весной 2023 года вместе с депутатами Заксобрания после разногласий с федеральным руководством СРЗП, в частности, из-за расхождения во взглядах с лидером партии Сергеем Мироновым. Тогда СЗРП фактически лишилось своего представительства в Заксобрании. Сейчас Черемных остается помощником в парламентской фракции.

- Она десять лет в политике. Она уже выросла как самостоятельная политическая фигура Она очень хорошо известна людям, которые занимаются политикой. У нее очень большой опыт организационной работы - строила региональное отделение партии "Справедливая Россия". Образованный, организованный, честный и порядочный человек. Я очень рада за нее, - рассказала ЗАКС.Ру лидер фракции СРЗП в парламенте Марина Шишкина.

В разговоре с ЗАКС.Ру новый руководитель "Зеленых" Черемных рассказала, что экологическая повестка останется приоритетной задачей партии, но не единственным направлением деятельности партии.

- Безусловно, экологическая повестка останется у нас в приоритете, но она станет составляющей нашего подхода к городским проблемам через призму устойчивого развития Петербурга. А это включает в себя самые разные аспекты, в том числе современную градостроительную политику, финансово-экономические, социальные и культурные аспекты. Мы будем налаживать сотрудничество со всеми конструктивными городскими общественными организациями и активистами. И, конечно, с молодежью – кому, как не нам, строить будущее нашего любимого города, - рассказала Черемных в беседе с ЗАКС.Ру.

Уже бывший руководитель реготделения партии Павел Брагин, который занимал этот пост чуть больше двух лет, рассказал ЗАКС.Ру, что останется рядовым членом партии и продолжит работу над имеющимися проектами. Особенную известность он получил в сентябре 2024 года, когда решил составить конкуренцию на выборах действующему губернатору Александру Беглову. Брагину удалось собрать нужное число подписей в рамках муниципального фильтра и стать одним из четырех зарегистрированных кандидатов на пост высшего должностного лица. Тогда же "Зеленые" выдвинули чуть больше десяти претендентов в муниципальные советы, однако достичь значимых успехов партии не удалось - зарегистрировались только трое, в том числе и Брагин, который смог переизбраться в совет МО "Ульянка". После выборов реготделение "Зеленых" практически прекратило какую-либо публичную деятельность. Примерно пару раз в месяц на ресурсах городской ячейки партии появлялись публикации о проведении акций, например, по раздельному сбору мусора или выезды партийцев по "проблемным" адресам.

После известий о смене руководства в "Зеленых" в Telegram-каналах стали обсуждать возможную подготовку партии к выборам 2026 года - в Петербурге должны будут пройти выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Черемных рассказала ЗАКС.Ру, что партия, конечно, заинтересована в предстоящем голосовании, однако сначала нужно провести работу "в поле".

- Нужно для начала себя показать, провести большую работу "в поле", завоевать доверие горожан и продемонстрировать конкретные результаты. Конечно, как любой политической партии, безусловно, нам важно участвовать в конкурентных выборах и добиться победы наших кандидатов, если нас поддержат петербуржцы, - рассказала Черемных.

Другой вопрос, который пользователи начали активно поднимать в соцсетях - потенциальное выдвижение Шишкиной от партии "Зеленые" в 2026 году. После "раскола" петербургского отделения справедливороссов бывшие однопартийцы едва ли станут выдвигать компанию покинувших их депутатов. Рассуждая о привлекательности партии "Зеленых", Шишкина в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру о возможности своего выдвижения в привычной манере сообщила, что "до выборов еще далеко".

Константин Леньков