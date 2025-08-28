В апреле-июне партии в Петербурге получили больше средств, чем потратили

Во II квартале 2025 года отделения политических партий в Петербурге привлекли больше средств, чем смогли потратить, сообщил в своем докладе 28 августа зампред Горизбиркома Олег Зацепа. Также на прошедшем заседании члены ГИК одобрили назначение нового главы ТИК № 18.

Из доклада Зацепы следовало, что всего в апреле-июне в Петербурге было зарегистрировано 23 региональных отделения политических партий. Все они, кроме отделения партии "Зеленые", отчитались о поступлении и расходовании средств. При этом 15 отделений представили "нулевые" сведения о финансах, и только семь отделений рассказали о совершенных операциях с деньгами. Как и в прошлый раз, это были ячейки "Гражданской инициативы", "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России — За правду" и "Яблока".

На начало рассматриваемого периода партотделения располагали 81,8 млн рублей, за три месяца совокупный остаток на их счетах увеличился на 1,3 млн и составил 83,1 млн рублей. Всего за это время отделения получили 37,4 млн рублей, из которых 34,7 млн рублей пришлось на поступления от федеральных органов партий. Вступительные и членские взносы принесли политикам 1,8 млн рублей, еще 536,6 тысячи рублей дали пожертвования. Поступления от гражданско-правовых сделок составили 26,6 тысячи рублей.

Расходы семи партий в Петербурге в целом составили 36 млн рублей. Из них 29,5 млн рублей ушло на содержание партотделений, еще 4,6 млн потребовалось на проведение публичных мероприятий. Затраты на пропагандистскую деятельность составили 826,6 тысячи рублей, на перечисления другим структурным подразделениям партий ушло 173 тысячи рублей. Наконец, сумма других не запрещенных законом расходов составила 39,7 тысячи рублей.

Больше всех привлекло и израсходовало средств петербургское отделение "Единой России". За три месяца партийцы получили 25,8 млн и потратили 23,7 млн рублей. Также доходы превысили расходы у СРЗП, которая получила 3,9 млн и потратила 3,1 млн рублей, у ЛДПР (398,3 тысячи против 390,5 тысяч рублей) и у "Гражданской инициативы" (51,2 тысячи против 39,7 тысячи рублей). В то же время КПРФ привлекла 6,2 млн рублей, а потратила 6,9 млн, "Новые люди" получили 480 тысяч, а потратили 487 тысяч рублей, а "Яблоко" при доходах в 502 тысячи израсходовало 533,7 тысячи рублей.

Также на заседании члены ГИК проголосовали за назначение нового председателя ТИК № 18, отвечающей за выборы на территории трех муниципалитетов в Петроградском районе. Новым главой стала член комиссии Анна Тихомирова, выдвинутая представительным органом муниципального образования. Зацепа отметил, что ранее она работала в администрации района, однако к настоящему времени уже уволилась. Тихомирова была единственной, кто подал заявку на конкурс, следовало из слов зампреда ГИК. Прежнюю главу ТИК Ирину Ивaнову освободили от должности по ее желанию на предыдущем заседании ГИК, которое состоялось 21 августа.

Кроме того, на заседании освободили от обязанностей члена ТИК № 21 Евгения Токарева в связи с его избранием на должность главы муниципальной администрации МО "Город Колпино". Члены муниципального совета единогласно одобрили его кандидатуру на заседании 20 августа.

Отметим, что располагаемые средства на счетах партийных отделений в Петербурге растут второй квартал подряд. При этом IV квартал 2024 года партии завершили с дефицитом.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру