В Горизбиркоме проверили траты политических партий в IV квартале 2024 года

По состоянию на IV квартал 2024 года в Петербурге действовали 25 региональных отделений политических партий, следует из итогов проверки, озвученных на заседании Горизбиркома 4 марта. Сведения о своих затратах представили к концу минувшего января 24 реготделения.

Как сообщили в ГИКе, 16 региональных отделений представили отчеты об отсутствии каких-либо трат в период с октября по конец декабря прошлого года. В отличие от них, восемь отделений получали и расходовали средства. Речь идет о петербургских ячейках "Единой России", КПРФ, "Справедливой России — За правду", ЛДПР, "Яблока", "Гражданской инициативы", "Новых людей" и "Партии роста".

В целом, описываемый период был завершен политическими партиями с дефицитом. Если на начало IV квартала совокупный остаток средств на счетах составлял 83,7 млн рублей, то к его концу он уменьшился на 5,2 млн, достигнув отметки 78,5 млн рублей. Всего восемь отделений вместе получили за три месяца поступлений на 35 млн рублей, а потратили 40,3 млн рублей.

Непосредственно на содержание региональных отделений ушло 36,4 млн рублей, еще 1,4 млн рублей израсходовали на содержание СМИ, полиграфических предприятий и образовательных учреждений. Расходы на пропаганду составили 559,2 тысячи рублей, а на публичные мероприятия — немногим меньше, 552 тысячи рублей. Если же говорить о поступлениях в бюджеты отделений, то основную их часть, 32,1 млн рублей, составили поступления от самих политических партий. Вступительные и членские взносы принесли партийцам совокупно 2,4 млн рублей, пожертвования дали 6,1 тысячу рублей.

Из числа реготделений самые большие поступления денег и иного имущества приходятся на "Единую Россию", это 22,7 млн рублей. Она же отметилась и самыми заметными тратами, израсходовав 25,2 млн рублей.

Петербургское отделение КПРФ за три месяца получило 7,8 млн и потратило 7,6 млн рублей. Доходы СРЗП оказались заметно ниже расходов: партия отчиталась о поступлениях в размере 2,3 млн при расходах на уровне 4,4 млн рублей. Похожим образом "Новые люди" отчитались о получении 40 тысяч при тратах на уровне 1 млн рублей.

ЛДПР получила 1,4 млн рублей и столько же израсходовала. "Яблоко" известило ГИК о поступлениях в размере 787,4 тысячи и о тратах на уровне 602,3 тысячи рублей. Наконец, "Гражданская инициатива" потратила 45,2 тысячи при полученных 60,9 тысячи рублей, а "Партия роста" — 5,8 тысячи при полученных 2,6 тысячи рублей.

Также в ходе прошедшего заседания Горизбирком одобрил обновление составов в 34 территориальных избирательных комиссиях. Предполагается, что начнут с 10 ТИКов, параллельно сократив в них количество членов с 13 до 10.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру