Новости 28 августа 2025, 12:04

С петербургской школы взыскали 150 тысяч рублей из-за сломанного пальца

Петербургский суд обязал одну из школ города выплатить 150 тысяч рублей компенсации из-за травмы школьника, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга 28 августа. Ребенок сломал палец на ноге во время перемены.

Инцидент произошел 31 марта 2025 года. В тот день 10-летний школьник бегал по коридору и споткнулся об угол парты. В результате парта упала мальчику на ногу. По этому факту мама ребенка обратилась в прокуратуру Невского района с требованием провести проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В результате прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с учреждения компенсации морального вреда. Суд требование прокуратуры удовлетворил, школа выплатила 150 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего.

Напомним, ранее по иску прокуратуры с жилагентства взыскали 350 тысяч рублей в пользу 73-летнего петербуржца, упавшего Пушкине. Пенсионер получил перелом бедра из-за падения на неочищенном ото льда тротуаре. 

