Беглов поздравил петербуржцев со 100-летием Аркадия Стругацкого

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с днем рождения писателя Аркадия Стругацкого. Текст обращения градоначальника опубликовала пресс-служба Смольного 28 августа.

"Произведения, созданные им в соавторстве с братом Борисом Натановичем, ещё при их жизни стали классикой мировой фантастики. <…> Творчество братьев Стругацких отличается смелостью, узнаваемым стилем и глубоким пониманием общественных процессов. Благодаря их книгам мы знаем, что добро и вечные ценности обязательно победят", - говорится в публикации.

Беглов напомнил, что Аркадий Стругацкий провел свое детство и юношество в Ленинграде, пережив блокадную зиму 1941-1942 годов. В том же 1942 будущего писателя эвакуировали и позднее он поселился в Москве, но продолжал посещать Ленинград.

Губернатор подчеркнул, что Петербург сохраняет память о братьях Стругацких. Так, в Московском районе их имя носит площадь на Московском проспекте, а также библиотека на улице Типанова. В честь столетия Аркадия Стругацкого в городе пройдут памятные мероприятия, в частности, в Доме книги состоится церемония гашения памятной марки и лекция о творчестве писателей.

Напомним, ранее Беглов поздравил петербуржцев с Днем российского кино.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру