Беглов поздравил петербуржцев с Днем российского кино

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем российского кино. Текст обращения опубликовала пресс-служба градоначальника 27 августа.

"Мы гордимся тем, что история ответственного кинематографа начиналась в Санкт-Петербурге. В нашем городе более века назад была основана старейшая государственная киностудия России – "Ленфильм"", - говорится в тексте поздравления.

Беглов напомнил, что за время существования киностудии на ней были созданы свыше 1,5 тысячи фильмов. Кроме того, на "Ленфильме" трудились множество выдающихся режиссеров: Григорий Козинцев, Иосиф Хейфиц, Алексей Балабанов, Александр Сокуров и ряд других известных кинематографистов.

По словам Беглова, студия и по сей день продолжает вести плодотворную работу, в частности, снимая военно-патриотические и исторические фильмы. Губернатор напомнил, что в ходе ПМЭФ-2025 Смольный вместе с Министерством культуры подписали соглашение о сотрудничестве по развитию "Ленфильма".

Отметил Беглов также одну из старейших документальных киностудий России – "Лендок". Кроме того, губернатор напомнил, что Петербург ежегодно принимает крупные международные кинофестивали "Послание к человеку" и "Lendoc Film Festival".

Отметим, что главная петербургская киностудия "Ленфильм" последние годы испытывает финансовые трудности. Так, в январе 2025 года "Компания Радмир" подала иск о признании киностудии банкротом, однако суд не стал удовлетворять это требование. В конце апреля гендиректор "Ленфильма" Надежда Андрющенко рассказала о проблемах киностудии председателю СК России Александру Бастрыкину, он поручил провести проверку. Еще ранее на состояние "Ленфильма" в разговоре с президентом Владимиром Путиным обратил внимание Александр Сокуров. По словам режиссера, он не впервые поднимал эту тему в разговоре с главой государства.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру