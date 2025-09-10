Антирейтинг Водоканала по засорам возглавил Петроградский район

Петроградский район занял первое место в летнем антирейтинге Водоканала по количеству рукотворных засоров, сообщили 10 сентября в пресс-службе предприятия. Там же располагаются и победители списка домов, в которых жильцы чаще прочих используют канализацию не по назначению.

В целом 61 % от общего количества засоров, которые пришлось чистить специалистам на территории Петроградского района за три летних месяца, были вызваны сбросом мусора в канализацию. Второе место списка досталось Невскому району, где засоры из-за посторонних предметов возникали в 46 % случаев. Третье место занял Калининский район с 44 % засоров по вине жителей.

Также в первой десятке оказались Адмиралтейский (43 %), Приморский, Фрунзенский и Центральный (по 42 %), Выборгский (40 %), Василеостровский (38 %) и Кировский (35 %) районы.

Отдельно Водоканал представил список домов, в которых чаще всего наблюдались рукотворные засоры. Здесь чемпионом стал дом № 27/18 по улице Воскова, где за лето насчитали шесть засоров из-за мусора в системе водоотведения. Пять таких засоров пришлось устранять в доме № 23 по Большой Монетной улице. Еще в шести зданиях Петербурга было по четыре засора, а в двух — по три засора.

"Шесть из десяти адресов расположены в Петроградском районе, что подтверждает его лидерство в антирейтинге по случаям сброса нерастворимого мусора в канализацию", — отметили в Водоканале.

Меньше всего засоров из-за мусора в канализации наблюдалось в Колпинском районе, где их было только 9 % от общего числа. В Кронштадтском районе их доля составила 20 %, а в Курортном — 21 %.

В Водоканале призвали помнить, что смывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу. Сброс иного мусора может привести к различным проблемам, вплоть до подтопления подвальных и придомовых территорий и вытекания сточных вод на улицы. В случае обнаружения неисправностей на уличных сетях водоотведения горожан попросили обращаться на горячую линию Водоканала по номеру 305-09-09. О проблемах на внутридомовых сетях рекомендовали обращаться в управляющую компанию.

Отметим, что в июле Водоканал представил антирейтинг районов по засорам за первую половину 2025 года. Лидером здесь также стал Петроградский район с 69 % проблем из-за мусора в канализации. На майских праздниках доля подобных засоров в том же районе составила 80 %, что стало "абсолютным антирекордом последнего десятилетия", сообщили на предприятии.

Ранее Водоканал рассказывал о том, какой именно мусор становился причиной засоров. Так, после новогодних праздников в 2023 году в канализации находили новогодние игрушки, мишуру, нерастворимые салфетки и смытый в унитаз наполнитель для кошачьего туалета. В других случаях находили и более экзотичные причины засоров. Например, в феврале того же года специалисты извлекли из трубы мягкую игрушку, изображающую мультипликационного героя Чебурашку.

Андрей Казарлыга / Фото: Водоканал Санкт-Петербурга