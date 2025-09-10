"Школа материнства" для глухих женщин начнет работу в Петербурге

В Петербурге откроется "Школа материнства" для беременных женщин с нарушениями слуха, сообщила 10 сентября пресс-служба Смольного. Она будет реализовываться в рамках медико-социального проекта "Мы вас слышим" для глухих и слабослышащих мам.

"Всем женщинам, которые готовятся к материнству, нужна забота. А будущим мамам с проблемами слуха нужна дополнительная помощь и поддержка. Проект "Мы вас слышим" - это уникальная и очень добрая инициатива", - оценила инициативу вице-губернатор Наталья Чечина.

В "Школе материнства" женщинам расскажут о подготовке к родам, уходе за новорожденными и правилах оказания им первой доврачебной помощи. Полученные знания они смогут закрепить на практических занятиях.

С 2023 года в рамках проекта "Мы вас слышим" в роддоме № 10 женщинам с нарушениями слуха помогает профессиональный сурдопереводчик. Кроме того, в учреждении оборудован специальный родильный зал, в котором одновременно работают нескольких врачей. За два года через года в проекте приняли участие более 100 женщин.

Напомним, ранее власти Петербурга решили привлекать образовательные организации и предприятия к работе по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. В качестве возможных видов помощи называется выплата корпоративного капитала в случае рождения ребенка, а также облегчение для сотрудников возможности совмещения работы с семейными обязанностями.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного