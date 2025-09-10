Муниципал
Муниципал 10 сентября 2025, 15:26

МО "Васильевский" начал сотрудничать с добровольческим отрядом "ОПЛОт"

фото ЗакС политика МО "Васильевский" начал сотрудничать с добровольческим отрядом "ОПЛОт"

Добровольческий отряд "ОПЛОт" займется развитием патриотизма на территории МО "Васильевский", сообщил ЗАКС.Ру глава муниципалитета Дмитрий Иванов 10 сентября. Накануне в здании муниципалитета Иванов провел встречу с руководителем отряда, депутатом Ломоносовского муниципального района Ларисой Лукиной.

"Вместе обсудили пути взаимодействия муниципалитета, молодежного совета и добровольческого движения, определили направления совместной работы и наметили планы на будущие мероприятия", — сообщили в "Васильевском" по итогам мероприятия.

Как уточнил Иванов, стороны обсудили участие "ОПЛОта" в пропаганде патриотизма, в проведении мастер-классов в школах, лекций и спортивных мероприятий. Также, по его словам, члены молодежного совета будут "по наличию свободного времени" участвовать в совместных проектах на территории Петербурга и Ленинградской области.

"ОПЛОт" позиционирует себя как "объединение патриотов" Ленинградской области и Петербурга. Организация занимается доставкой гуманитарной помощи, поддержкой участников СВО и их семей, а также поиском без вести пропавших бойцов. Также она устраивает различные мероприятия для молодежи, например, занятия по оказанию первой помощи и изготовлению окопных свечей. В Ленобласти отряд, среди прочего, устраивает концерты в поддержку военнослужащих.

Андрей Казарлыга / Фото: аккаунт Дмитрия Иванова во "ВКонтакте"


