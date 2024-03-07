Экс-мундепу из Ленобласти сменили формулировку причин прекращения полномочий на связанную с утратой доверия

Прокуратура Ленинградской области добилась изменения формулировки прекращения полномочий депутата Мшинского сельского поселения Александра Некрасова на связанную с утратой доверия. Это произошло менее чем через месяц после того, как Красносельский суд Петербурга обратил в доход государства машину и аэролодку экс-мундепа на сумму свыше 3,7 миллиона рублей.

Рассмотрением нового дела занимался Лужский районный суд по иску прокурора области Сергея Жуковского. Причиной обращения в суд послужили результаты проверки достоверности предоставленных Некрасовым сведений о доходах и расходах.

В поданной мундепом декларации за 2020-2021 годы декларации не упоминались доход в размере 900 тысяч рублей от продажи машины, наличие в собственности четырех транспортных средств, а также то, что его супруга владеет двумя жилыми зданиями и земельным участком, говорится в сообщении прокуратуры области.

В связи с выявленными несоответствиями губернатор обратился к совету депутатов Мшинского поселения с заявлением о досрочном прекращении Некрасовым полномочий. Однако тот сыграл на опережение и ушел в отставку по собственному желанию.

"В целях неотвратимости ответственности Некрасова за коррупционное правонарушение прокурором области Сергеем Жуковским предъявлен иск об изменении основания и формулировки прекращения полномочий депутата Некрасова на прекращение полномочий в связи с утратой доверия", — сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Лужский суд удовлетворил просьбу прокурора в полном объеме. После вступления решения в законную силу сведения о Некрасове появятся в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Фото: ЗАКС.Ру