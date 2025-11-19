Суд оставил в силе отстранение Запесоцкого от должности ректора СПбГУП

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал отменять обеспечительные требования в отношении отстраненного от должности ректора Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого, обратил 19 ноября внимание "Деловой Петербург". Определение было подготовлено в ответ на заявления с требованиями прекратить действие наложенных в конце сентября обеспечительных мер.

Заявления в суд поступили от Федерации независимых профсоюзов России и лично от Запесоцкого. ФНПР добивалась отмены ареста недвижимости университета, введенного 22 сентября. Суд просьбу удовлетворил.

Запесоцкий просил отменить обеспечительные меры от 24 сентября, в соответствии с которыми он был отстранен от должности и получил запрет "оказывать какое-либо воздействие" на сотрудников ГУП и его филиалов. Также вузу запретили совершать определенные действия, а руководством им возложили на Евгения Лубашева, который ранее был директором Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права.

Суд в удовлетворении требований Запесоцкого отказал.

В конце сентября Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском об истребовании имущества ГУП в собственность государства. В октябре требования ведомства были удовлетворены. Сам Запесоцкий называл свое отстранение и назначение Лубашева "грубейшим нарушением действующего законодательства". Незадолго до судебного заседания профсоюз и студенты ГУП обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Запесоцкого на прежнюю должность.

