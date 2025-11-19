Депутата из Ленобласти Федичева оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Петроградский районный суд приговорил депутата Законодательного собрания Ленобласти Даниила Федичева к выплате штрафа в размере 1,4 млн рублей и компенсации нанесенного вреда, сообщили 19 ноября в прокуратуре региона. Парламентарию вменяли злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) из-за действий на посту главы Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти, который он занимал до избрания в ЗакС.

Как установил суд, в период с марта 2020 года по август 2021 года Федичев передал доли в дочернем предприятии ООО "Региональное агентство промышленного и гражданского строительства" аффилированным лицам по заниженной стоимости. При этом он не поставил в известность наблюдательный совет ДКРТ о наличии заинтересованности в сделке.

В результате этого ДКРТ получила убытки от неполучения прибыли по скрытым контрактам на сумму более 23 млн рублей. Как сообщали в Следственном комитете, средства предназначались на строительство школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры в новостройках Ленобласти.

Помимо штрафа, Федичев также должен будет компенсировать материальный вред ДКРТ. В пользу дирекции суд взыскал 2,1 млн рублей.

Напомним, имя парламентария упоминалось также в связи с делом бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина. Как сообщалось, будучи главой ДКРТ, Федичев передал ему взятку в размере 8,5 млн рублей в обмен на поддержку и общее покровительство. В октябре 2024 года суд приговорил Москвина к четырем годам колонии строгого режима по двум эпизодам.

