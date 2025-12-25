В Университет профсоюзов пришли с обысками по делу о пропаже средств

Полиция с утра 25 декабря проводит обыски в Гуманитарном университете профсоюзов, сообщил telegram-канал "Ротонда". Появление сотрудников МВД журналистам подтвердили в администрации вуза.

По информации "Ротонды", причиной обысков послужило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Как предполагается, к правоохранителям могло обратиться временное руководство университета якобы после пропажи 26 млн рублей в 2021-2025 годах.

Новое руководство появилось в ГУП после того, как в сентябре Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отстранил Запесоцкого от должности. Это произошло в рамках обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры об истребовании недвижимости СПбГУП в собственность государства. Тогда же на пост врио ректора вуза назначили директора петербургского техникума отраслевых технoлогий, финансов и права Евгения Лубашева.

В иске Генпрокуратура заявляла, в частности, о том, что Запесоцкий имущество вуза "на протяжении десятилетий использует для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета". На рассмотрение иска ушло меньше месяца, 10 октября стало известно, что суд удовлетворил его и обратил имущество вуза в собственность государства. Попытка Запесоцкого оспорить отстранение от должности успехом не увенчалась.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру