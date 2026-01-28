Ранкова заменили заместительницей на посту директора школы

Бывший глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков больше не возглавляет школу № 28, эту информацию ЗАКС.Ру подтвердили 28 января в администрации Калининского района. Сам экс-муниципал находится под домашним арестом.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что исполняющей обязанности директора школы с 24 января назначена замдиректора по учебно-воспитательной работе Екатерина Александрова. В тот же день Смольнинский районный суд избрал Ранкову меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

— Ранков у нас, насколько известно, пока не уволен, но это чисто процедурный вопрос, — уточнили ЗАКС.Ру в администрации.

Школу № 28 бывший муниципал возглавил в середине сентября 2025 года. В конце того же месяца стало известно об уголовном деле в связи с деятельностью "Смольнинского" под его руководством. В тот раз Ранкова допросили в качестве свидетеля и отпустили домой.

Задержали его 23 января. По версии следствия, он может быть причастен к фиктивному трудоустройством уборщицы и к схеме с выплатой премий сотрудникам "Смольнинского". В первом случае ущерб бюджету мог составить 2,85 млн рублей, во втором — не менее 1,18 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: Григорий Ранков