Глава МА Репино Ким уволен после протокола о нетрезвой езде

Владислав Ким покинул должность главы местной администрации МО "Поселок Репино", обратил 28 января внимание Telegram-канал "Ротонда". Этому предшествовала история с протоколом о езде в нетрезвом виде.

Информация об увольнении Кима появилась в социальных сетях муниципалитета на прошлой неделе, при этом на сайте он продолжает числиться главой МА. Конкурс на замещение должности главы МА объявят в ближайшее время.

"Решение об уходе по собственному желанию было принято Владиславом Родионовичем в декабре и одобрено муниципальным советом", — говорится в посте, опубликованном 23 января.

Также Кима исключили из "Единой России", сообщила "Ротонда" со ссылкой на петербургское отделение партии. Произошло это 20 января.

Протокол о нетрезвом вождении на Кима составили в сентябре 2025 года. В тот момент он был прописан в Ленобласти, однако во время судебных разбирательств муниципал зарегистрировался в Кабардино-Балкарской республике. Дело трижды передавали между районными судами Петербурга и области, пока не направили в Нальчик.

Ким возглавил местную администрацию поселка в октябре 2024 года. До этого он трудился в отделе благоустройства администрации Курортного района.

Андрей Казарлыга / Фото: страница Владислава Кима "ВКонтакте"