Филимонов приехал в Москву на встречу с Матвиенко

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 27 января в рамках рабочей поездки в Москву встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кадрами со встречи глава Вологодчины опубликовал в своих соцсетях. Темой разговора стало социально-экономическое развитие региона в 2025 году.

"У нас, как вы знаете, убедительные, конкретные, во многом исторические достижения, выраженные в цифрах и фактах, в самых разных сферах и отраслях. Доложил об этих результатах, а также обсудили планы работы областного правительства на 2026 год. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников Специальной военной операции и членов их семей", – говорится в публикации Филимонова.

Глава Вологодчины поблагодарил спикера Совфеда за "теплую беседу", а также за интерес региональным инициатива и поддержку области.

Неделей ранее в Петербурге состоялась встреча Матвиенко с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Визит спикера СФ в Северную столицу состоялся в преддверии годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Константин Леньков / Фото: Георгий Филимонов