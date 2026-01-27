Экс-ректор ПсковГУ полностью признала вину

Бывший ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина полностью признала вину во вмененных ей преступлениях и раскаялась, сообщил ТАСС 27 января, в день начала рассмотрения дела в суде. Ильину преследуют по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

"Доказательствами, подтверждающими обвинение Ильиной Н. А. в совершении преступления, <...> являются: показания обвиняемой (подозреваемой) Ильиной Н. А., которая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась", — говорится в тексте обвинительного заключения, который цитирует информагентство.

Всего в деле Ильиной насчитывается 17 эпизодов, включая один случай мошенничества и 16 эпизодов превышения должностных полномочий. Рассмотрением уголовного дела занимается Псковский городской суд.

Ильина возглавила ПсковГУ в 2019 году. По версии следствия, она могла фиктивно трудоустроить знакомого с тем, чтобы ему начислялась заработная плата, хотя фактически он не работал. Также правоохранители отмечают, что обвиняемая не менее четырех лет прожила в номере-люксе гостиницы "Двор Подзноева", при этом стоимость оказанных ей за это время услуг могла превысить 14 млн рублей.

Теперь уже бывшего ректора арестовали в апреле 2025 года. Под стражей она содержалась до декабря, после чего суд смягчил меру пресечения на домашний арест.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области