Ректор ПсковГУ отправилась под арест по подозрению в мошенничестве

Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста для ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил ТАСС вечером 9 апреля. Ильина пробудет в СИЗО как минимум до 7 июня.

Заседание по избранию меры пресечения для ректора ПсковГУ проходило в закрытом режиме. Сторона защиты запрашивала для Ильиной домашний арест в качестве меры пресечения. Оглашая решение, судья подчеркнула, что до задержания ректор в течение как минимум четырех лет проживала в номере-люксе гостиничного комплекса "Двор Подзноева". Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, по предварительным данным, общая стоимость услуг за этот период может превышать 14 млн рублей. Следствие намерено установить источник средств, которыми Ильина могла оплачивать проживание в отеле.

Наталья Ильина была задержана правоохранителями 8 апреля. По версии следствия, во время ее руководства в ПсковГУ якобы был фиктивно устроен работник, чью зарплату ректор вуза присваивала себе. За четыре года Ильина могла таким образом присвоить более 10 млн рублей. Следствие полагает, что в реализации этой схемы ректору мог помогать ведущий научный сотрудник учебно-научной лаборатории. Ильина якобы вступила с ним в сговор, по которому с января 2021 года по январь 2025 года на его банковскую карту было начислено более 10,3 млн рублей будто бы в качестве заработной платы. Однако по версии следствия, более 3 млн рублей были впоследствии перечислены на другую карту, которой распоряжалась Ильина.

Обвиняемая возглавляла ПсковГУ с 2019 года. Сначала ее назначили и. о. ректора, а в 2020 году ее официально избрали на эту должность. Ильина имеет степень доктора биологических наук по специальностям "микробиология" и "экология". По данным ТАСС, ее зарплата на посту ректора ежегодно увеличивалась на 2 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области