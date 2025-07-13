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Новости 13 июля 2025, 16:40

ККИ изъял 10 "силомеров" с улиц Петербурга

фото ЗакС политика ККИ изъял 10 "силомеров" с улиц Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом изъяли 10 игровых автоматов "силомер" с улиц Петербурга, говорится в сообщении ведомства, распространенном 13 июля. Согласно распространенной информации, демонтаж прошел в рамках рейда по выявлению и пресечению незаконной коммерческой деятельности.

"Нарушители устанавливали игровые автоматы "силомер" преимущественно в выходные дни, пытаясь избежать контроля", — рассказали в ККИ.

Аппараты изъяли по 10 адресам на карте города. Речь идет, в том числе, о Сенной площади, Думской улице и парке 300-летия Петербурга.

Ранее сотрудники ККИ уже изымали "силомер" с петербургской улицы. На этой неделе сотрудники комитета приступили к демонтажу признанного самостроем спортивного комплекса на Крестовском острове.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram


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