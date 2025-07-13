В Петербурге задержали трех человек за день по делам о дезертирстве

Три человека задержаны в Петербурге по делам о самовольном оставлении воинской части (ст. 337 УК РФ), сообщил 13 июля портал 47news. Как отмечается, все три задержания произошли в течение одной субботы, 12 июля.

Первым был задержан 39-летний житель Тверской области, это произошло утром на набережной Фонтанки. Вечером того же дня на проспекте Культуры задержали 28-летнего гражданина, объявленного в федеральный розыск в рамках возбужденного годом ранее уголовного дела. Тем же вечером на Дворцовой набережной задержали 26-летнего жителя Подмосковья.

Ранее в Петропавловском соборе заметили художественного руководителя Михайловского театра, директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана, пришедшего на Божественную литургию. До этого, 9 июля, стало известно о его задержании по делу о растрате при реконструкции старой сцены МХАТ. Позже стало известно о предъявлении обвинения деятелю культуры. Он находится под подпиской о невыезде.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру