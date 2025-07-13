В Петербурге трамвай насмерть сбил сидевшего на путях человека

Полиция организовала проверку по факту смертельного наезда трамвая на жителя Петербурга, сидевшего на путях, сообщили 13 июля в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел после полуночи 12 июля возле дома № 11/21 по Петергофскому шоссе.

Как сообщается, в результате 53-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Как передает "Фонтанка" со ссылкой на "Горэлектротранс", гражданин попал под трамвай, но не под его колеса. При этом погибший якобы еще до наезда лежал на рельсах в неестественной позе.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения с палкой на 60-летнего священника. Как сообщалось, причиной агрессии послужила попытка последнего защитить двух прихожанок от конфликта с нетрезвым гражданином.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру