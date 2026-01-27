Петербуржцы стали чаще оспаривать штрафы за неправильную парковку

В 2025 году жители Петербурга в полтора раза чаще обращались в суды для обжалования вынесенных штрафов за неоплату парковки, сообщил 27 января РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. По мнению опрошенного изданием эксперта, в дальнейшем число таких обращений может только увеличиться.

Всего за прошлый год петербуржцы подали в суды города 1,7 тысячи заявлений об обжаловании штрафа. При этом в 2024 году суды получили 1,1 тысячи заявлений.

Сейчас сумма штрафа составляет три тысячи рублей. Накануне стало известно о намерении комитета по транспорту увеличить ее до пяти тысяч рублей для граждан и индивидуальных предпринимателей и до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Подобную меру объяснили тем, что в некоторых случаях автомобилистам может оказаться выгоднее заплатить штраф, чем оплатить парковку, стоимость которой на ряде улиц в центре выросла до 360 рублей за час.

Опрошенный РБК замглавы комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате Александр Холодов предположил, что в случае увеличения штрафов количество обжалований будет только возрастать.

"Говорить о том, что штраф за неоплату парковки повысят с трех тысяч до пяти тысяч рублей — это как тушить пожар бензином", — предположил эксперт.

Холодов считает, что рост количества оспариваний штрафов может быть связан с проблемами, которые возникают у автомобилистов с парковками. По его мнению, большинство взысканий связаны с разрывом парковочной сессии, когда водитель опоздал на несколько минут оплатить следующий час парковки.

Ранее стало известно о подготовке изменений в правила парковки, которые позволят водителям исправлять допущенные ошибки до кона суток. Это должно уменьшить количество выписываемых штрафов из-за стоянки транспорта.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру