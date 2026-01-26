Смольный хочет повысить штраф за неоплату парковки

Чиновники Смольного разработали проект закона о повышении размера штрафа за неуплату парковки в центре Петербурга до 5 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет 3 тысячи рублей. Документ подготовлен комитетом по транспорту. Он опубликован на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы, обратила внимание "Фонтанка".

Так, скорректировать собираются статью 37-2 городского закона об административных правонарушениях. Также чиновники предлагают отдельно наказывать юридические лица. Для граждан и индивидуальных предпринимателей предлагается установить сумму штрафа на уровне 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — 30 тысяч рублей. Сейчас и физические, и юридические лица платят по 3 тысячи рублей.

Ранее в Петербурге значительно увеличили стоимость парковки. Вместо фиксированных 100 рублей в час окончательная цена зависит от коэффициента загруженности улиц. Максимальная стоимость при этом может достигать 360 рублей. После повышения цены чиновники рапортовали о доходе города в размере 25 млн рублей в сутки за счет автомобилистов.

В начале года вице-губернатор Кирилл Поляков, курирующий транспортный блок, заявлял, что расширение зон платной парковки в 2026 году не планируется. Сейчас такие зоны включают Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру