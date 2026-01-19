Зону платной парковки в Петербурге не планируют расширять в 2026 году

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, курирующий транспортный блок, в интервью ТАСС заявил, что у Смольного нет планов по расширению зоны платной парковки в 2026 году. По словам чиновника, сейчас городские власти намерены развивать перехватывающие автостоянки, в том числе и многоуровневые.

"Планов по расширению зоны платной парковки в 2026 году нет. <...> На данный момент среди приоритетов в формировании единого парковочного пространства в городе — развитие городских и перехватывающих автостоянок, включая многоуровневые", – заявил Поляков.

По мнению вице-губернатора, наличие перехватывающих парковок подтолкнет водителей к использованию общественного транспорта, что, как он надеется, позволит сократить пробки в часы пик.

Сегодня платная парковка действует в четырех районах Петербурга: в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Всего создано 43,3 тысячи платных парковочных мест. В середине октября Смольный поднял цены на оплату парковки. Вместо фиксированных 100 рублей теперь стоимость парковки зависит от нагрузки на дорожную сеть. Максимальная стоимость повысилась более чем в три раза – до 360 рублей. Позже власти отчитались, что в Центральном районе парковки на фоне повышения стоимости освободились на треть.

