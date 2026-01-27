Беглов подписал закон о колокольном звоне

Губернатор Александр Беглов подписал 27 января закон о праве религиозных организаций нарушать тишину по утрам в выходные и праздники. Документ опубликован на сайте Смольного, он вступит в силу через 10 дней.

В Петербурге запрещено нарушать тишину по утрам в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 08:00 до 12:00, за это установлены штрафы. Для граждан они составляют от пятисот до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — 25-50 тысяч рублей, для юрлиц — 50-200 тысяч.

Из этого правила есть ряд исключений, таких как проведение неотложных работ для обеспечения безопасности граждан или погрузка снега и мусора. Теперь в список исключений добавится проведение действий при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований их конфессий.

Законопроект поступил на рассмотрение Законодательного собрания в сентябре 2025 года, его внесли представители фракции "Единая Россия". В третьем чтении его приняли на прошлой неделе, против него голосовал только депутат Алексей Зинчук.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного