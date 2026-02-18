Подозреваемый в краже отстреливался из травмата при задержании

Кировский районный суд отправил под стражу до 15 апреля Виталия Атучина, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - ст. 105 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Гражданин устроил стрельбу из травматического пистолета при задержании. Как отмечали в ГУ МВД, полиция также инициировала в отношении горожанина уголовное дело по факту кражи (ст. 158 УК РФ).

Как рассказали в петербургском Главке, 16 февраля в отделение полиции Невского района обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что в его квартиру проник вор и украл сейф с пятью тысячами долларов, ключи от автомобиля Haval и травматический пистолет. Машину неизвестный угнал, общий ущерб от его действий петербуржец оценил в 2 млн рублей.

Полиция заподозрила в совершении преступления 32-летний ранее судимого сына потерпевшего. Для его задержания правоохранители прибыли в одну из квартир на проспекте Маршала Жукова. Но подозреваемый выпрыгнул из окна, воспользовавшись тем, что квартира находилась на первом этаже. Затем он подбежал к автомобилю "Лада Веста" и потребовал от водителя увезти его. Получив отказ, подозреваемый выстрелил в водителя и пассажира из травматического пистолета, сообщили в полицейском Главке.

Правоохранители задержали злоумышленника во дворе дома, при этом он сопротивлялся и угрожал сотруднику правоохранительных органов пистолетом. Подозреваемого обезвредили и доставили в отдел полиции.

В феврале суд отправил в СИЗО петербуржца, обвиненного в нападении на сотрудника МВД. Следствие считает, что горожанин катаной нанес удар полицейскому.

