Семья Эдуарда Ильина попросила суд приостановить дело об изъятии имущества

Родственники бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина ходатайствовали о приостановке производства по гражданскому делу об изъятии имущества, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Рассмотрением иска прокуратуры Петербурга занимается Выборгский районный суд, где 26 февраля состоялось первое заседание по существу дела.

Ответчиками по иску, кроме Ильина, выступают его супруга, сын и сестра. Из них всех на заседании присутствовала только жена в компании двух адвокатов. Она и заявила ходатайство, сославшись на возможность приостановки в случае отправки участника процесса к месту ведения боевых действий в составе Вооруженных сил РФ. Напомним, в декабре 2024 года стало известно о намерении Ильина отправиться на СВО, в связи с чем Василеостровский районный суд уже приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении чиновника.

Судья поинтересовалась у ответчицы, может ли та предоставить копии документов, касающихся отправки Ильина на СВО. Жена бывшего районного главы ответила отказом. "Это документы секретные, с допуском, у меня его нету. Поэтому прошлое заседание закончилось на том, что указанные документы, прокурор настаивал, должны были быть запрошены в военкомате судом. На этом мы окончили предыдущее заседание в связи с тем, что контракта было недостаточно", — объяснила она. Схожее ходатайство представила адвокат сестры Ильина

Прокурор в ответ заявил, что приостановка процесса возможна "в случае призыва на военную службу, участия в боевых действиях" одной из сторон. В своей речи он отметил, что местоположение экс-главы сейчас неизвестно, и потому основания для удовлетворения ходатайства пока отсутствуют.

— В данной ситуации мы имеем только сведения о том, что заключен контракт Ильина с Вооруженными силами. Но фактических сведений о том, что он в настоящее время осуществляет службу в районе боевых действий, у нас не представлено, — раскрыл представитель ведомства свою позицию.

Судья сообщила, что суд подавал запрос на предоставление необходимых документов, однако ответа не получил. В итоге она заявила о намерении вновь обратиться за нужными сведениями для принятия решения. Ходатайства пока останутся открытыми, добавила она.

Следующее заседание по делу состоится 23 апреля.

О подаче прокуратурой иска с целью изъятия имущества Ильина и его семьи ЗАКС.Ру писал в середине ноября 2024 года. Надзорное ведомство добивается обращения в собственность государства трех квартир, дома, земельного участка, двух автомобилей и иной собственности на общую сумму 87,5 млн рублей. При этом официальные доходы ответчиков за интересующий ведомство период не превысили 33,5 млн рублей, следует из предоставленной ЗАКС.Ру информации объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Сам Ильин возглавлял Василеостровский район до декабря 2022 года, после чего исчез. Прибывшие домой к экс-чиновнику силовики не застали его на месте. Его собирались отвезти на допрос по делу о получении взятки (ст. 290 УК РФ). В итоге заочно арестованного Ильина задержали только в феврале 2024 года в Москве, после чего доставили обратно в Петербург. Помимо получения взяток на общую сумму 5,6 млн рублей, его обвиняли в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), имущественном ущербе (ст. 165 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру