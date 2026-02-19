Ночью над Ленобластью сбили четыре беспилотника

Силы ПВО в ночь на 19 февраля уничтожили четыре беспилотника в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих соцсетях. Режим воздушной опасности действовал более двух часов.

По данным Дрозденко, БПЛА сбили в Киришском районе. Воздушную опасность в регионе объявили в 2:07, жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Отбой дали в 4:16.

"Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба!" - написал Дрозденко.

В феврале на территории Ленинградской области прошли первые учения по отражению атак БПЛА. В них участвовали военные, разработчики и производители средств противодействия беспилотникам. В ходе тренировки проверялась эффективность технологий и опытных образцов в условиях учебной воздушной атаки.

Екатерина Гусева