Новости 19 февраля 2026, 14:09

Единовременная выплата для контрактников увеличилась до 4,5 млн рублей

В Петербурге единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны растет второй день подряд, информация об этом появилась на сайте Смольного 19 февраля. В этот раз она выросла еще на полмиллиона рублей, составив в итоге 4,5 млн рублей.

Ежемесячная зарплата служащего в зоне СВО стартует от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата, в свою очередь, складывается из 4,1 млн рублей от региональных властей и 400 тысяч рублей от властей федеральных.

Накануне Смольный повысил выплату сразу на 1 млн рублей. В результате размер региональных средств, единовременно предоставляемых контрактникам, увеличился с 2,6 млн до 3,6 млн рублей. С учетом федеральных денег общая сумма составила тогда 4 млн рублей.

Отметим, что нынешнее повышение стало уже третьим с начала года в Петербурге. В январе выплата за подписание контракта с МО увеличилась с 2,1 до 2,6 млн рублей. Таким образом, за неполные два месяца единовременная выплата выросла на 2 млн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


